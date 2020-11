„Gesamtheit aller Missstände“ in Eisenacher Südstadt ist groß

Der Antrag wird wohl wiederkommen, aber sicherlich anders. Dass im Südviertel gerade an den öffentlichen Anlagen wie Straßen, Gehwegen, Plätzen oder Parks etwas getan werden muss, wissen natürlich alle Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport nur zu genau. „Neben vielen kleineren Grünanlagen sind die Parkanlagen Stadtpark und Kartausgarten von großer gartenbauhistorischer, aber auch touristischer Bedeutung. Während der Kartausgarten mit viel Mühe und persönlichem Engagement der wenigen Mitarbeiter der Abteilung Grünflächen am Leben erhalten wird, ist vom Stadtpark nicht mehr viel zu sehen. Es besteht ein deutlicher Missstand zwischen der kulturhistorischen, touristischen Bedeutung des Gebietes und seines städtebaulichen Zustandes“, fasst die SPD-Stadtratsfraktion es in einem Antrag zusammen.

Antrag der SPD-Fraktionsoll überarbeitet werden

Der Antrag selbst aber ist dem Ausschuss zu mächtig und für die Verwaltung nicht zu bewältigen. Das Ziel war es, die Südstadt in ein Programm der Städtebauförderung zu bekommen und dafür auch eine „Zustandserfassung der öffentlichen Infrastruktur in diesem Gebiet“ bis Mai kommenden Jahres zu erstellen. Am Ende der Debatte im Ausschuss zog SPD-Vertreter und Ausschuss-Vorsitzender Jonny Kraft den Antrag zurück. Man wolle ihn überarbeiten, denn das Thema sei weiter dringlich und für die ganze Stadt wichtig. Alle seien eingeladen, bei der Überarbeitung des Antrages mitzuhelfen, um das Problem endlich anzugehen. Dezernent Ingo Wachtmeister (SPD) und Stadtplaner Andreas Diedrich hatten ihre Sympathie für den Antrag bekundet, aber auch gleich ihre Vorbehalte deutlich gemacht. Schließlich umfasse die Südstadt eine Fläche, die vier Mal so groß sei wie das Sanierungsgebiet Innenstadt. Und dafür, so Diedrich, habe es 30 Jahre gebraucht, um rund 75 Prozent der Aufgaben zu schaffen. Überdies sei es in vielen Fällen kein Sanierungsstau, sondern ein Instandsetzungsstau. Da werde es schwierig, größere Fördersummen zu bekommen.

Und schließlich sei die „Gesamtheit aller Missstände“ in diesem Gebiet so groß, dass allein die konkrete Zustandserfassung im genannten Zeitraum nicht wirklich leistbar sei, ohne andere Aufgaben komplett zu vernachlässigen. Zumal eine Zustandserfassung regelmäß wiederholt werden müsste. Im Übrigen würde ein Sanierungsgebiet Südstadt finanziell in direkte Konkurrenz zu den vorhanden vier Sanierungsgebieten in Eisenbach treten.

Finanzielle Konkurrenzzu vorhandenen Sanierungsgebieten

Wachtmeister und Diedrich sprachen sich wie auch CDU-Mann Rene Kliebisch und Max von Trott, der für die Grünen als berufener Bürger im Ausschuss sitzt, dafür aus, lieber Einzelprojekte anzugehen, wie das Rondell in der Heinrich-Zieger-Straße oder etwa die marode Stützmauer in der Mitzenheim-Straße.

Letzteres Projekt, so Wachtmeister, werde ohnehin – sobald eine neue Nutzung für das ehemalige Landeskirchenamts-Gebäude auf dem Pflugensberg näher rücke – Thema sein. Und das wird happig, schließlich ist die Mauer ein paar hundert Meter lang und zum Teil bis zu drei Meter hoch. Da stehe, so Wachtmeister, eine Sanierung mit Kosten in sechs- oder siebenstelliger Höhe ins Haus.