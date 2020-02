Geschichte ist ihre Sache

Geschichte war ihre Sache immer. Ihre Mutter arbeitete im Staatsarchiv, bereits da entschloss sich Hannelore Schneider Archivarin zu werden. Gestern nun wurde die langjährige Leiterin des Landeskirchenarchivs in Eisenach mit einem Dankesgottesdienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. „Sachkundigkeit, Zuverlässigkeit und Humor“ gehören zu ihren Eigenschaften, lobte bei der Verabschiedung Thomas A. Seidel, mit dem sie in der Gesellschaft für thüringische Kirchengeschichte zusammenarbeitet. Schneider verlasse einen „geliebten Arbeitsplatz“, sprach Regionalbischof Christian Stawenow aus, was viele dachten. Eins wurde deutlich. Hannelore Schneider war als Chefin des Landeskirchenarchivs eine geachtete Gesprächspartnerin, eine souveräne Leiterin und gute Vorgesetzte, die laut ihrer Nachfolgerin Christine Neuss immer „auf Augenhöhe“ den Mitarbeitern begegnete.

Sogar aus Karlsruhe waren Weggefährten am Freitag bis nach Eisenach gereist, um ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute zu wünschen. Darunter Udo Wennemuth, Leiter des Verbandes der kirchlichen Archive in Deutschland, der ihre Mitarbeit im Verband ebenso würdigte wie ihre Organisation der beiden Süddeutschen Kirchentage 2008 und 2015 in Eisenach.

Vor ihrer Leitungstätigkeit in Eisenach war Hannelore Schneider Leiterin des Staatsarchivs Meiningen gewesen. 2005 war sie nach Eisenach gekommen, Arbeitsort war zunächst die Kreuzkirche. Doch schnell wurde klar, der Platz fehlte. So organisierte sie mit ihrem Team den Umzug des Landeskirchenarchivs in die ehemalige Kaserne in der Thälmannstraße und bereitete bis zuletzt die Erweiterung im neuen Anbau vor, der im November dieses Jahres eingeweiht werden wird.

Schneiders beeindruckende Publikationsliste lobte die Präsidentin des Landeskirchenamtes, Brigitte Andrae. „Sie haben viele verborgene Schätze gehoben und Menschen geholfen, manche zu heben“, so die Präsidentin. „Archivarbeit macht süchtig“ war einer der meist gesagten Sätze von Hannelore Schneider. So verwundert es nicht, wenn sie im Ruhestand der Kirche als ehrenamtliche Archivpflegerin in ihrer Südthüringer Heimat erhalten bleibt.