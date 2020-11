Schon lange beschäftigt sich Margot Baum mit dem Behringer Dialekt, mit lautlichen und grammatikalischen Merkmalen. Sie hat ein Wörterbuch herausgegeben, welches etwa 4000 Stichwörter umfasst, sowie weitere Bücher, eine Kassette und zwei CDs zum Thema.

Einige ältere Bewohner sind auch heute noch des Bahringschen Buersch mächtig, der althergebrachten bäuerlichen Dorfsprache. Intention der Autorin ist es, diese Sprache nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Behringen liegt im nördlichen Teil des Wartburgkreises, am Rande des Hainich. Die Ortsteile Hütscheroda, Wolfsbehringen, Reichenbach, Craula und Tüngeda bildeten 1999 bis 2007 eine Einheitsgemeinde. Seither gehören diese Orte, zusammen mit elf weiteren Dörfern der ehemaligen Hörselberggemeinde, zur Gemeinde mit dem Namen Hörselberg-Hainich. Die Mundart der Ortsteile unterscheidet sich nur geringfügig voneinander. Dennoch gibt es Unterschiede.

In der Neuauflage ihrer Spinnstubengeschichten hat die pensionierte Lehrerin Margot Baum verschiedene Überlieferungen aufgeschrieben, die sie von Einheimischen gehört hat. Sie geben die Vielfalt des dörflichen Lebens wider. Von den Spinnstuben ging seit Alters her ein eigenartiger Zauber aus. Das Spinnen wurde schon zu Zeiten des Heidentums in Thüringen praktiziert, es war seit jeher Sinnbild des hausfraulichen Fleißes. Die Märchen Dornröschen oder Rumpelstilzchen erzählen vom Spinnen mit Spindel und Spinnrocken. Im 16. Jahrhundert kam das Spinnrad auf. Vor mehr als hundert Jahren war die Tätigkeit des Spinnens die einzige Freude, die den Dorfbewohnern in den eintönigen Wintermonaten blieb. Die Titelseite des Buches zeigt beispielsweise den „Klingelkarl“, der einst die neuesten Bekanntmachungen ausgerufen hat.

Die gebürtige Eisenacherin Margot Baum hat den Behringer Dialekt früher nicht gesprochen. Allerdings stammen ihre Großeltern aus dem Ort, und die Heirat mit einem Behringer brachte ihr das Thema nahe. Baum befasste sich erstmals in den 1970er-Jahren mit der Schreibweise des Behringer Dialekts. Sie gründete und leitete die Kabarettgruppe der Schule. Die Texte für die Aufführungen verfasste sie größtenteils selbst. Dieser Tätigkeit geschuldet, näherte sie sich der Mundart immer mehr an und bot sogar Dialektlesungen an. Zehn Jahre hatte sie die Leitung des Gemeindeblatts inne. Sie organisierte Mundartgespräche mit den von ihr erfundenen Figuren Hannchen und Gretchen. Diese Unterhaltungen hatten aktuelle Themen zum Inhalt.

Mit der Neuauflage der Spinnstubengeschichten werden die fiktiven Figuren aus dem ehemaligen Bürgerecho, die sich seinerzeit vor dem Backhaus in Mundart unterhalten haben, wieder lebendig.

Spinnstubengeschichten in Behringer Mundart, 9,95 Euro, ISBN: 9783959665322