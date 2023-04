Ruhla: Geteilte Land ist doppeltes Leid der Leut’

Ruhla. Der Verein Arche Nova Ruhla spendiert Granitstele zur Erinnerung an die 281 Jahre währende Teilung der Stadt Ruhla.

Die Teilung Berlins währte 28 Jahre, die von Ruhla 281 Jahre. Während das Schicksal der Hauptstadt weithin großen Bekanntheitsgrad erlangte, fand die 253 Jahre länger anhaltende Teilung der Uhrenstadt bislang wenig Aufmerksamkeit über das Erbstromtal hinaus.

Eine Granit-Stele mit einer Tafel in typischer Farbe und Design der Erinnerungsschilder zur Deutschen Teilung an Straßen zwischen Ost und West gedenkt nun der einstigen Trennung Ruhlas, die bis zum 31. März 1921 dauerte. In einer kleinen Gedenkstunde enthüllen am Samstag Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch und Ortschronist Detlef Fuhlrott den Erinnerungsstein am Erbstrom-Brückchen in der sogenannten Kino-Hohle, eine fußläufige Verbindung zwischen der Lindenstraße am Markt und der Köhlergasse.

„Eigentlich sollte der Stein schon zum 100. Jubiläum des Endes der Teilung vor zwei Jahren stehen“, betont der Ortschronist, aber das Pandemiegeschehen verschob das Ansinnen. Das Entzweien Ruhlas begann im Jahr 1640 mit der Aufteilung in die Herzogtümer Sachsen-Eisenach und Sachsen-Gotha, wobei die Gemeinden Ruhla Eisenacher Orts (EO) und Ruhla Uetterrodtschen Orts (UE) entstanden.

1660 dividierten sich die Kirchgemeinden auseinander, die Winkelkirche entstand. Daran erinnert das Mundartstück des Heimatdichters Arno Schlothauer „Der Ruhlaer Kirchenstreit“, an den die Trachtenvereinigung „Alt Ruhla“ mit Aufführungen erinnert. Zur Gedenksteineinweihung mit dem Rühlschen Nachtwächter Danilo Ritz tragen Antje Brenn und Jörg Rödiger das Gedicht „Un mi Ruhl“ und das Lied „Vivat onse Ruhla“ vor.

Die Stele, die der Bauhof fachgerecht ins Erdreich einlässt, spendiert der Verein „Arche Nova Ruhla“ der Bergstadt. Bürgermeister Gerald Slotosch würdigt die Idee des Ortschronisten für diesen Grenz-Gedenk-Stein sowie Jessica Gorf für das Karten-Layout.