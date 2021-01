Gibt es noch Impftermine in Eisenach?

Wartburgregion Impfzentrum in Eisenach legt am 13, Januar mit der Arbeit los. Kassenärzttliche Vereinigung weiß nicht bescheid über Terminevergabe.

Wartburgregion. Was einigermaßen sicher ist, ist, dass das Corona-Impfzentrum in Eisenach eines von 15 im Freistaat ist, das am 13. Januar seine Pforten öffnen und die Arbeit aufnehmen wird. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Das Impfzentrum im Wartburgkreis in Barchfeld wird wohl erst Anfang Februar folgen. Ob es allerdings noch möglich ist, einen Impftermin in Eisenach zu bekommen oder ob da nicht schon alle Termine, die angesichts des offensichtlichen bundesweiten Mangels an Impfstoff vorerst zu vergeben waren, weg sind, kann die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, die für die Impfungen in der Region zuständig ist, nicht beantworten.

Sicher ist aber, dass die Nachfrage nach den Impfterminen in ganz Thüringen so groß war, dass das dafür eingerichtete Internet-Portal ziemlich schnell wieder geschlossen werden musste.

Nun gibt es es aber seit Montag (4. Januar) die Telefon-Hotline für Termin unter Telefon: 03643/4950490, über die es möglicherweise auch noch einzelne Termine für Eisenach geben könne, so der Sprecher der KVT.

Unterdessen bleibt die Zahl der Corona-Patienten stabil. Zum Stand (5. Januar) waren es 52 Erkrankte auf den Isolierstationen und sechs Patienten mit schwereren Symptomen auf der Intensivstation. Drei davon werden beatmet. Die derzeit sofort belegbaren Intensivbetten sind im St. Georg-Klinikum laut Divi-Register zu über 20 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt.

Die Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen binnen 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) sinken in der Region. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) zum Stand 5. Januar, 0 Uhr, liegen sie in der Stadt Eisenach bei 293,5 und im Wartburgkreis bei 211. Anfangs war die Stadt schon über der 400-er-Marke.

Das Gesundheitsamt des Wartburgkreises registrierte zum Stand 5. Januar 16.30 Uhr einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (Gesamt nun: 35) und 1380 aktive Corona-Infektionen im Wartburgkreis.

Schwerpunkte bleiben im Südkreis Bad Salzungen (391 Fälle), Krayenberggemeinde (132), Bad Liebenstein (117) und Vacha (97). In der Krayenberggemeinde sorgt vor allem die Situation in der komplett unter Quarantäne gestellten Gemeinschaftsunterkunft Merkers für die hohen Zahlen. Dort allein wurden 65 Bewohner und drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes positiv getestet.

Im Nordkreis sind besonders Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal/Amt Creruzburg (75 Fälle), Wutha-Farnroda (63), Ruhla/Seebach (58) und Gerstungen (57) betroffen.

In der Stadt Eisenach gibt es laut Gesundheitsamt 2309 aktive Infektionen. 4759 Menschen befinden sich in angeordneter Quarantäne. In der Region gab es seit Beginn der Pandemie bislang 2815 Infektionen, 1066 der davon betroffenen Menschen haben die Infektion überstanden und gelten als genesen.