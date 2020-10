„Herrlich dieser Blick zur Wandelhalle“, schwärmt Metallbildhauer Peter Schäfer. Die südliche Fensterfront des Kunstpavillons in der Wartburgallee war über die Jahrzehnte blind geworden. Jetzt kann man wieder durchsehen. Der Großteil der Glasfassade ist inzwischen erneuert.

Die Glasfassade ist eine der Besonderheiten des 1967 errichteten Pavillons, der einst dazu diente, die Eisenacher Automobilgeschichte zu präsentieren. Das Gebäude gilt als Beispiel für die Fortsetzung der Bauhaus-Architektur in der DDR und wurde 2018 zum Baudenkmal von nationaler Bedeutung erklärt. In der Folge stehen Bundesmittel für die Restaurierung zur Verfügung.

Die Außenansicht lässt den Baufortschritt erahnen. Foto: Birgit Schellbach

Was es bedeutet, wenn alles so originalgetreu wie möglich erhalten oder nachgebildet werden soll, erläuterte Peter Schäfer bei einem Rundgang. Das Glas der Fassade hatte ursprünglich eine wellige Struktur. Das war 1967 der Stand der Fertigung. Um diese Optik wieder so hinzubekommen, sind bei der Firma Schott alte Techniken wiederbelebt worden. Gleichzeitig musste für Wärmedämmung und Schallschutz gesorgt werden.

Und weiter: Die Absturzhöhe rund um den Ausstellungspavillon beträgt 1,05 Meter. „Ab einem Meter ist ein Geländer vorgeschrieben, das passt aber nicht zur Architektur“, berichtete Peter Schäfer von den Vorschriften. Also musste noch eine Sicherheitsscheibe mit eingesetzt werden.

Viel ist vor Ort zu Bruch gegangen, weil keiner mehr Erfahrungen mit dem Einbau einer solchen Glasfront in die Aluprofile hatte, die mittels eigens angefertigter Werkzeuge ebenfalls neu hergestellt worden sind. Für das Schneiden des Glases ist dann eine alte Maschine in Betrieb genommen worden.

Noch in diesem Jahr soll außerdem die Eingangstreppe demontiert und neu in Beton gegossen werden. Anschließend wird sie wieder mit den typischen Terrazzoplatten belegt. Die Eingangstreppe war in den Entwürfen des Leipziger Architekten Günther Werrmann völlig freitragend. Tatsächlich wird sie durch einen gut versteckten Betonblock gestützt. Peter Schäfer erklärt diesen Umstand mit der geringen Bauzeit für den Pavillon von einem dreiviertel Jahr. Offenbar drängte die Eröffnung und wollten die Bauleute nicht lange experimentieren. „Aber wenn wir die Eingangstreppe jetzt neu betonieren, soll sie freitragend werden, wie es der Architekt vorgesehen hat“, so Schäfer.

Die Treppe am Haupteingang wird noch in diesem Jahr demontiert, neu in Beton gegossen und mit den alten und wiederaufgearbeiteten Terrazzoplatten belegt. Außerdem fehlt dort noch der Windfang aus Glas. Foto: Birgit Schellbach

Die blau-weiße Metallsäule vor dem Pavillon, die Werbezwecken gedient hat, soll auch dieses Jahr fertig werden. Deren Restaurierung finanziert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Das Fundament ist inzwischen mit Betonplatten verstärkt. Der weiße Würfel aus den 1990er-Jahren kommt nicht mehr dran. Die ursprünglichen Werbeschilder werden wiederhergestellt und angebracht.

Glasfassade, Eingangstreppe, Säule. Parallel wird die Restaurierung im Inneren vorbereitet. An der Decke ist ein Muster zu entdecken, wie es einmal aussehen soll. Dafür ist eine der zur Rasterung der Holzdecke passenden Lampen mit Originalrahmen restauriert worden. Allein 150 dieser Deckenlampen existieren. Sie werden mit LED-Lichtern versehen. Das ist ein Zugeständnis an die heutige Nutzung für Ausstellungen und Veranstaltungen.

Zum Fußboden: Die alten Terrazzoplatten werden aufgearbeitet und kaputte durch Nachbildungen ergänzt. Auch dafür sind Muster angefertigt worden. Diese Arbeiten folgen – so weitere Fördermittelanträge bewilligt werden – im nächsten Jahr. Geplant ist außerdem ein Anbau in Richtung Garten für eine neue Technikzentrale mit Heizung. Auch eine weitere Damen-Toilette ist dort vorgesehen und ein separater Raum für Museumspädagogik.

Blick in den Konferenzraum, der mit seinem originalen Interieur wie Wandverkleidung, Konferenztisch und Ledersesseln erhalten ist. Foto: Birgit Schellbach

Noch original erhalten ist das Konferenzzimmer. Dort hat der Betriebsdirektor des Automobilwerks Eisenach wichtige Verträge unterschrieben. Zur Ausstattung gehören hölzerne Wandverkleidungen, eingebaute Schränke, ein langer Konferenztisch und Ledersessel. Auch dort müssen Restauratoren noch Hand anlegen.

Veranschlagt sind drei Jahre, aber Peter Schäfer rechnet eher mit fünf. Zum Schluss soll die Außenanlage an die Reihe kommen, die Teil des Gesamtdenkmals ist. „Der Architekt hat sich eine Bepflanzung mit roten Rosen gewünscht, auch das wollen wir so machen“.

Peter Schäfer und seine Lebensgefährtin Kristin Ruhland haben 2006 begonnen, den Pavillon als Ort von Kunst und Kultur zu beleben. Da stand das Gebäude schon zehn Jahre leer und sollte dem Bau eines Parkhauses weichen. „Wir lernen immer noch dazu, was für einen Schatz wir mit dem Pavillon haben“, sagt der freischaffende Künstler, der auf die Unterstützung des Vereins Zentrum für Gegenwartskunst bauen kann. Dessen Vorsitzende Helena Hänsel betonte: „Wir sind ein kleiner Verein und über jede Unterstützung dankbar, gern in Form von Spenden.“