Eisenach. In Eisenach wurden Polizisten Zeugen, als ein 7-Jähriger stürzte. Ein vorbeifahrender Rettungswagen kümmerte sich um die Versorgung des verletzten Kindes.

Glück gehabt: Während Siebenjähriger stürzt, ist Polizei und Rettungswagen schon da

Am Dienstagnachmittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Eisenach während der Streifenfahrt Zeugen eines Unfalls. Ein 7-jähriger Junge stürzte bei dem Versuch, über einen Bordstein in der Ernst-Thälmann-Straße in Eisenach zu fahren, teilte die Polizei mit.

Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen kümmerte sich um die Versorgung des leicht verletzten Kindes. Durch die Polizei konnte zwischenzeitlich der Vater des Jungen informiert werden. Die schnelle und tröstende Hilfeleistung von Rettungsdienst und Polizei trugen dazu bei, den Schreck des Jungen über den Sturz etwas zu lindern.

