Glühweinwanderung zur Burg Normannstein in Treffurt

Treffurt Noch bis Samstagabend haben die To-Go-Hütten an dem zwei Kilometer langen Wanderweg geöffnet

Bereits zum dritten Mal bietet Veranstalter Christian Mehler Wanderungen zur Burg Normannstein bei Treffurt auf einem Glühweinwanderweg an. Pünktlich zum Start am Donnerstagnachmittag trafen sich die Freunde Michelle, Lars, Simon und Felix an der ersten Glühweinhütte am Fuß der Burg. Leonie Degenhardt (auf dem Foto hinten links) füllte ihre Becher mit dampfendem Glühwein, während ihr kleiner Helfer Paul (7) Brause bevorzugte. Die Jugendlichen wollten die Zwei-Kilometer-Strecke mehrfach laufen – ihr Rekord aus den vergangenen Jahren liegt bei drei Runden. Die vier Hütten am Wanderweg und in der Burg haben noch bis Samstag (30. Dezember) täglich von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Ausgereicht werden neben Glühwein auch alkoholfreie Getränke. In der Burg gibt es auch Essen.