Gold statt Braun: Eisenach beteiligt sich an Kunstaktion

Goldene Rettungsdecken werden an Häuserfassaden, an Zäunen oder Fenstern angebracht. Mit der Aktion "Gold statt Braun" werden in Eisenach Zeichen gegen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit gesetzt.

Eisenach. Eisenacher Vereine organisieren die Aktion „Gold statt Braun“ für mehr Vielfalt, Respekt und Toleranz. Weitere Mitstreiter sind willkommen.

Der 8. Mai 2023 ist der 78. Jahrestag der Befreiung vom deutschen Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa. Bereits zum zweiten Mal findet an diesem Tag in Eisenach die Aktion „Gold statt Braun“ statt, um für Vielfalt, Respekt und Toleranz einzutreten. Der Kunstpavillon/Verein Zentrum für Gegenwartskunst, die Naturfreunde Thüringen, der Verein Neue Welten und der Fachdienst Kultur der Stadtverwaltung Eisenach rufen dazu auf, die Aktion zu unterstützen.

Für ein Recht auf Asyl und gegen Ausgrenzung

In ganz Eisenach werden goldene Rettungsdecken an Häuserfassaden, an Fenstern von Läden, Wohnungen und Ateliers sichtbar sein. Diese wurden vor Jahren von dem Netzwerk „Die Vielen“ als Symbol eingeführt. Sie sind ein Zeichen für das Recht auf Asyl, für die Solidarität mit allen, die auf der Flucht sind und stehen für das Streben nach einem glänzenden Leben für alle. Wer sich noch kurz entschlossen an der Aktion am 8. Mai in Eisenach beteiligen möchte, wird gebeten, sich per E-Mail unter dem Betreff „Eisenach glänzt“ anzumelden: anna.allstaedt@nhz-th.de.

Die Aktion kann auch durch Spenden von Rettungsdecken unterstützt werden. Diese können ab sofort im Kunstpavillon abgegeben werden.

„Gold statt Braun“ steht für die Unabhängigkeit der Kultur und für eine gemeinschaftliche und solidarisierende Antwort aus der Kunst- und Kulturlandschaft auf Versuche rechter Gruppierungen und Parteien, Menschen auszugrenzen, Hass zu säen und Kultur zu beschneiden.

Und es steht für das Erinnern, wie die bereits 2021 gestorbene Shoa-Überlebende Esther Bejarano es formulierte: „Dass Auschwitz nie wieder sei – und dieses Land sich ändern muss“.