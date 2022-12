Gospelchor Eisenach füllt Herzen und die Tafel-Kasse

In er Annenkirche gab der Gospelchor Eisenach ein vorweihnachtliches Benefizkonzert für die Eisenacher Tafel.

Eisenach. Der Gospelchor Eisenach rief in die Annenkirche und hunderte Menschen kamen, um ihn zu hören.

Marina Schneider-Iojica, sagte es verbunden mit einer Verbeugung: Danke. Danke dem Publikum in der Annenkirche und Danke dem Gospelchor Eisenach, der den Konzerterlös am Samstag in der Annenkirche der Eisenacher Tafel der Caritas spendet. Es werden etwa 1600 Euro sein. Caritas-Mitarbeiterin Marina Schneider-Iojica berichtete als Gast des Konzertes von der schwieriger gewordenen Arbeit der Tafel und von 1000 Menschen, die die Lebensmittel-Ausgabe mittlerweile versorgt.

Der Gospelchor Eisenach mit Leiter Thomas Wagler (links) Foto: Norman Meißner

Was die Tafel-Mitarbeiterin den Menschen in der proppevollen Annenkirche ebenfalls mit auf den Weg gab, war ein Wunsch und Appell zugleich, nämlich alles dafür zu tun, dass Hass, Hetze, Gewalt und Ausgrenzung in der Gesellschaft keinen Platz haben. Auch dafür steht die Tafel mit ihrer Arbeit, der Gospelchor nicht weniger. Für diese Worte gab es mindestens so viel Beifall wie für die Musik.

Nähe zum Publikum gibt den Ausschlag

Dass der etablierte Gospelchor Eisenach für sein Adventskonzert wieder die angestammte Annenkirche und nicht die große Bühne der Georgenkirche wählte, hat für Chorleiter Thomas Wagler vor allem den Charme der unmittelbaren Nähe zum Publikum. Und es wurde wirklich kuschelig im Gotteshaus, in dem es keinen freien Platz mehr gab, in dem Stühle herbei geschafft wurden und wo viele Menschen stehend und sitzend in den Gängen das Konzert verfolgten.

Das mit 30 Sängerinnen und Sängern (vor allem im Bass) dezimierte und mit einigen neuen Sängerinnen besetzte Ensemble präsentierte dem Publikum ein Weihnachtsprogramm, das seinen Ursprung zum Teil schon im Jahr 2020 hat. Damals hatte sich der Gospelchor vor allem sein weihnachtlich getragenes und vierstimmig aufgelegtes Repertoire deutschsprachiger Lieder in den Katalog geholt. Corona ließ den Klangkörper dann zwangsweise verstummen. Zwei Jahre später erlebten diese Chorwerke nun ihre konzertante Geburtsstunde.

Dass im Publikum sowohl Tränen der Rührung flossen als auch Zuhörer von Verve und Leidenschaft des Chores erfasst ausgelassen von den Sitzbänken sprangen, zeichnete den Stimmungsbogen, den der Gospelchor mit seinem Programm spannte. Es war ein emotionaler Steigerungslauf, den das Eisenacher Ensemble und sein Publikum gleichermaßen durchlebten. In der Doppelrolle als Chor-Bass und Gitarrist war dabei Eric Klapper zu erleben.

Zeigte sich der von Thomas Wagler geführte Gospelchor im Ganzen als Gemeinschaft mit Klangfülle und vielen Registern, so bieten dem Ensemble einige Soli die Gelegenheit, diese stimmlichen Herausforderungen mit weniger Adrenalin dafür mehr gesanglicher Präzision als am Samstag in Angriff zu nehmen.

Ungeachtet dessen war das Publikum unter dem Strich sichtlich zufrieden mit einem Konzert, das der Chor gemeinsam mit vielen Getreuen getragen und im Einklang („Gib uns Frieden“) vor der offenen Pforte der Annenkirche ausklingen ließ.

Der Gospelchor Eisenach ist noch einmal zu erleben am Sonntag, 18. Dezember, ab 16 Uhr in der Phantasie im Mariental, wo auch Straßenmusikant Bastian Coburger und der Eisenacher Posaunenchor zu hören sein werden.