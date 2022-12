Gospelchor Eisenach gastiert in Annenkirche

Eisenach. Am Samstag, 10. Dezember, gibt der Gospelchor Eisenach sein Weihnachtskonzert.

Die Adventszeit ist auch eine Hochzeit für Chöre. Seit Wochen bereitet sich der Gospelchor Eisenach auf sein Weihnachtskonzert vor. Es findet am Samstag, 10. Dezember, statt. Dafür kehrt der Gospelchor nach seinem gefeierten Auftritt zum 15-jährigen Chorjubiläum im Juni in der Georgenkirche wieder in sein kleineres Stammhaus, die Annenkirche, zurück. Für das Weihnachtskonzert hat sich das Ensemble mit zahlreichen neuen Liedern bestückt, die in Eisenach Premiere erleben werden. Sein letztes Weihnachtskonzert hatte der Gospelchor vor den Corona-Hemmnissen 2020 an gleicher Stelle gegeben.

Auch weihnachtliche Lieder, die damals schon im Backkatalog des von Thomas Wagler geleiteten Chores standen, werden am Samstag neben mitreißenden Titeln zu hören sein. Tieftöner Eric Klapper begleitetet den Chor mit Gitarre und Fußcajon. Ebenfalls freuen darf sich das Publikum auf ein Medley, das der norwegische Partnerchor in diesem Jahr anlässlich des gemeinsamen Konzerts in Eisenach, den Gospelfreunden ins Repertoire vermachte.

Der Eintritt ist frei. Der Spendenerlös fließt vollständig an die Eisenacher Tafel.

Weihnachtskonzert des Gospelchores Eisenach, 10. Dezember, 19 Uhr, Annenkirche.