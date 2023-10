Gospelchor Eisenach präsentiert „Reflex“ aus Oslo

Eisenach. Der Osloer Gospelchor Reflex und der Gospelchor Eisenach geben in der Georgenkirche ein gemeinsames Konzert.

Norwegen und Gospel. Das ist spätestens seit dem Erfolg des Oslo-Gospelchores eine untrennbare und erfolgreiche Verbindung. Der Gospelchor Eisenach präsentiert am Donnerstag, 5. Oktober, den Osloer Gospelchor „Reflex“ in der Georgenkirche. Eisenach ist die letzte Station der Deutschland-Tournee zum 50-Jährigen einer der erfolgreichsten europäischen Gospelformationen.

Das Ensemble hat sich immer wieder verjüngt. Ein stetiger Begleiter und Ur-Gestein ist seit 1977 der Komponist und Musiker Martin Alfsen, den eine besondere Beziehung mit Eisenach und dem hiesigen Gospelchor verbindet.

Vor etwa einem Jahr war Alfsen mit dem Oslo-Community-Chor in Eisenach, der aus Hobbysängern besteht. Das Profi-Ensemble „Reflex“ besteht aktuell aus 16 Sängerinnen und Sängern samt einer Band. Neben dem Oslo-Gospelchor zählt „Reflex‘ zur ersten Liga der europäischen Gospelformationen. Nicht zuletzt kann der Chor auf diverse TV-Auftritte, Tourneen in vielen Ländern und Konzerte mit US-Gospelgrößen wie Andraé Crouch („Jesus ist the Answer“) zurückblicken.

Der Gründung 1973 folgten 1985 die ersten großen Erfolge, nachdem ihr Debüt-Album auf Anhieb in den norwegischen Pop-Charts eingestiegen war. Seitdem folgten 24 weitere CD-Produktionen. Auch der Eisenacher Gospelchor wird seinen musikalischen Beitrag zu diesem besonderen Konzerterlebnis leisten, den Gästen jedoch den größten Teil des Abends überlassen.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr (Einlass 18.45 Uhr). Tickets gibt es im Vorverkauf für 20 Euro in der Murmel und im Eine-Welt-Laden Eisenach und an der Abendkasse für 25 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt.