Eisenach. Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall in Eisenach verletzt worden. darunter auch mehrere Kinder. Es entstand ein Schaden von 8000 Euro.

Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall in Eisenach - Mehrere Kinder in Autos

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochmorgen in Eisenach fünf Personen im Alter zwischen zehn und 34 Jahren leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 31 Jahre alte Renault-Fahrerin gegen 7.30 Uhr auf der Stregdaer Allee in Richtung Ernst-Thälmann-Straße unterwegs, als sie den vor ihr haltenden Skoda einer 43-Jährigen übersah.

Entstandener Sachschaden von 8000 Euro

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Skoda auf den davor haltenden BMW einer 34-Jährigen rollte. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt, die zwei im Renault bzw. Skoda mitfahrenden Kinder im Alter von zehn und 14 Jahren ebenso. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro.

[In einer früheren Meldung hatten wir berichtet, dass der Unfall in Gotha passiert war. Wir haben dies nun korrigiert und bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.]

