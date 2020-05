Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greifenwarte bei Ruhla öffnet zu Pfingsten

Mit leicht hängendem Kopf kommt dieser Tage Juniorfalknerin Lisa Schubach mit Unak von einer Untersuchung und Behandlung in der Uniklinik Gießen zurück. Der Weißkopfseeadler, dessen Auftritt immer für Aufsehen bei der Flugschau sorgt, ist krank. Die Verletzungen am Flügel scheinen langwierig zu sein. Nun muss man abwarten. Vielleicht verliebt er sich ja noch in Maggie, hofft das Falknerteam außerdem auf Nachwuchs. Die Weißkopfseeadler-Dame beherrscht das Jagdverhalten ebenfalls.

Noch nicht ganz überwunden ist außerdem die Trauer um Gänsegeier-Dame Merry, die mit 27 Jahren, eigentlich zu früh, verstorben ist. Die einjährige Kreta, ebenfalls ein Gänsegeier, ist nun ihre Nachfolgerin. Sie wird Besuchern nach der Flugschau am Ausgang einen kleinen Einblick in ihr Training geben und zeigen, dass sie durchaus ihren eigenen Kopf hat.

Das alles und noch viel mehr wird in der Fortsetzung der MDR-Doku-Serie „Die Falknerei am Rennsteig“ ab 4. Juni jeden Donnerstag, 19.50 Uhr, zu sehen sein. Ein weiterer Fernsehtipp: Am 12. Juni spricht Falknerin Lisa live im „Riverboot“ über die Arbeit in der Greifenwarte.

Zu Pfingsten lädt die Falknerei ab 11 Uhr zum Besuch ein, 15 Uhr finden die Flugschauen unter Einhaltung der Corona-Richtlinien statt. Das bedeutet Mindestabstand für die Zuschauer, Desinfektion, Gummihandschuhe unterziehen, bevor der Falknerhandschuh übergestreift wird. Ob ein Nasen-Mund-Schutz getragen wird, bleibt den Besuchern selbst überlassen. Reservierungen sind nicht erforderlich. Wer einen Ausflug plant: Auch die benachbarten Restaurants sind geöffnet.

Zu erreichen ist die Greifenwarte aufgrund der Bauarbeiten in Winterstein nur über Ruhla, Bad Tabarz und Brotterode. Die Falknerei am Rennsteig bedankt sich ganz herzlich für alle eingegangenen Spenden, Patenschaften und Unterstützungen, welche ungemein helfen, den Familienbetrieb in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie am Leben zu halten.