Grenzpark in Herleshausen bietet Konfliktpotenzial

Diese kleine Installation eines Grenzkontrollpostens am Anger vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Herleshausen hat Symbolcharakter und bietet einen Vorgeschmack auf den angestrebten Grenzpark.

Herleshausen. In der Gemeindevertretersitzung bietet vor allem die Finanzierung des geplanten Grenz- und Demokratieparks in Herleshausen mit Kosten von über 300.000 Euro reichlich Zündstoff.

Der Grenz- und Demokratiepark in Herleshausen, der am symbolträchtigen 13. August 2021 eröffnet werden soll, ist noch nicht im Bau, aber es poltert schon mächtig. In der Gemeindevertretersitzung des Ortes und darüber hinaus schlägt das gut 300.000 Euro teure Projekt hohe Wellen. Die jüngste Sitzung war ein Beweis dafür. „Die SPD-Fraktion ist nicht gegen den Grenzpark“, betonten Fraktionsmitglieder in der Sitzung und widersprachen damit solchen Vorwürfen von Gero von Randow (Wählergemeinschaft), dem Vorsitzenden des Vereins Grenzpark.

Die Fraktion wolle aber verbindliche Aussagen der Gemeindeverwaltung zur Finanzierung. Einen belastbaren Finanzierungsplan habe Bürgermeister Lars Böckmann (parteilos) bisher nicht eingebracht, lautet die SPD-Kritik. Indes wurde bereits eine Rechnung von etwa 67.000 Euro an die Grenzpark-Planer, das Berliner Büro Beier-Wellach bezahlt. Hier würde der zweite vor dem ersten Schritt getan, so der Vorwurf.

Böckmann: Gemeinde-Kommissionist zu jeder Zeit informiert

Für Böckmann ist die Kritik der SPD-Fraktion haltlos, denn die entsprechende Kommission, die mit Mitgliedern aller Fraktionen paritätisch besetzt ist, sei zu jeder Zeit informiert gewesen. Da müsse man nur anfragen und sich schlau machen, konterte der Bürgermeister. Den Finanzierungsplan projizierte Böckmann in der Gemeindevertretersitzung an die Wand. Darin gelistet sind auch die Stiftung Aufarbeitung, der Ostbeauftragte der Bundesregierung und die Kulturstiftung Hessen-Thüringen als Geldgeber. Dass alle drei zusammen mehr als 100.000 Euro für den Grenzpark beisteuern wollen, habe man zwar noch nicht amtlich, aber es sei abgesprochen, versicherte von Randow.

Dass man mit dieser Kalkulation nicht schon früher in die Gemeindevertretung gegangen sei, habe daran gelegen, dass Institutionen wegen Corona lange nicht getagt hätten und somit Entscheidungen offen waren. „Wir bekommen aber nun Rückenwind von überall“, betonte der Vereinsvorsitzende und Jurist. Der muss sich nun auf das Finanzierungsversprechen festnageln lassen. Details zu Betriebskosten wie Versicherung oder Pflege des betreuungsunabhängigen Erinnerungs- und Bildungsortes wurden in der Sitzung nicht thematisiert.

200.214 Euro hatte die Gemeinde Herleshausen unlängst aus dem Leader-Fördertopf für das Grenzpark-Projekt erhalten, das durch einen Grenzweg mit zehn Hotspots zur deutsch-deutschen Trennungs- und Kalter Krieg-Geschichte auf thüringischer Seite ergänzt werden soll. Im Haushalt selbst hat die Gemeinde 350.000 Euro für den Grenzpark eingestellt. Vom Berliner Planungsbüro Baier-Wellach stammt auch der Planentwurf für den Grenzweg, der bisher allerdings noch nicht öffentlich präsentiert wurde. Die federführende Tourismus-Gesellschaft im Wartburgkreis sieht sich mit der Umsetzung derzeit überfordert.

Planer Peter Wellach hat Sorge, dass das Grenzpark-Projekt und seine Finanzierung durch politische Querelen gebremst wird, schließlich fehlen noch etwa 80.000 Euro im Budget, und Stiftungen reagierten allergisch, wenn ein Projekt vor Ort von Parteienstreit begleitet wird. In Herleshausen wollen alle Akteure nun an einem Strang ziehen und das auch am selben Ende, so der Tenor in der Sitzung.