Großbaustelle am Bahnübergang

Welchen Umfang die Umgestaltung des Einmündungsbereiches der Landstraße L 3251 zwischen Herleshausen und Wartha auf Höhe des Bahnübergangs tatsächlich hat, zeigt sich in diesen Tagen. Die von der Deutschen Bahn beauftragten Arbeiten dauern voraussichtlich bis 30. November. So lange wird die Straße in Richtung Hörschel im Bereich der Einmündung halbseitig gesperrt, der Straßenverkehr mit Ampelregelung durch die Baustelle geleitet. Die Verbindungsstraße nach Wartha ist gesperrt. Der Mündungsbereich der Kreisstraße 17/L 3251 wird verbreitert, die Fahrbahn abgesenkt. Außerdem werden Abbiegerspuren angelegt, um die Kreuzung von Bahn- und Straßenverkehr für alle Beteiligten sicherer zu machen. Etwa 1,3 Millionen Euro investieren Bahn, das Land Hessen und der Bund.