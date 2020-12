Großbrände und Schulbusunglück waren Herausforderungen für Eisenacher Rettungsleitstelle

Eisenach/Wartburgkreis. „Da werden wohl noch Jahre vergehen, bis es eine endgültige Entscheidung gibt“, sagt Landrat Reinhard Krebs (CDU). Das Verfahren zur Bildung einer gemeinsamen Rettungsleitstelle für die Stadt Eisenach, den Wartburgkreis, den Ilmkreis und den Landkreis Gotha läuft bereits. Die Frage aber, wo diese Leitstelle ihren Sitz haben wird, ist weiter offen.

„Da wird wohl erst ein Gutachten mehr Klarheit bringen. Dass ich mich aber für unsere gute und höchst leistungsfähige Leitstelle in Eisenach als Sitz stark machen werde, steht außer Frage“, so Krebs beim traditionellen Weihnachtsbesuch der Leitstelle, die von Eisenach aus die Einsätze der Rettungskräfte in der Wartburgregion koordiniert.

Für Krebs ist die Leitstelle dadurch auch wichtiges Zeichen für die gute Zusammenarbeit von Stadt und Kreis. Im Jahr 2020 wurden von dort bislang etwa 3200 Einsätze des Rettungsdienstes koordiniert, das sind in etwa so viele wie im Vorjahr. Die Feuerwehren in Stadt und Kreis erhielten von der Leitstelle im Jahr 2020 rund 2500 Alarmierungen zu Brand- und anderen Einsätzen, etwa 100 weniger als 2019. Dafür gab es bei den „Sonstigen Einsätzen“ einen deutlichen Anstieg von etwa 1300 auf nun 3300 Fällen. Das hänge, so Leitstellenleiter Tobias Mötzing, zum überwiegenden Teil mit zusätzlichen Aufgaben der Rettungsdienste im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zusammen.

An besonderen Einsätzen, die die Leitstelle zu koordinieren hatte, nennt der stellvertretende Leiter Holger Weyh, das Busunglück zu Jahresbeginn bei Berka vor dem Hainich, bei dem zwei Schulkinder ums leben kamen, den großen Waldbrand bei Ruhla im September und den Brand auf dem Gelände des Wertstoffhofes in Merkers vor wenigen Wochen.