Große Nachfrage bei Eisenach und Wartburg

Norman Meißner über wichtige Suchbegriffe der Wartburgstadt

Eisenach ist gar nicht so unbedeutend, immerhin tippen wöchentlich zwischen 75 und 100 Menschen diesen Begriff in die Suchmaske der großen Internet-Suchmaschine ein. Während das meiste Interesse aus Deutschland kommt, folgen die beiden Alpenländer mit im Schnitt drei Anfragen pro Tag vor Dänemark und Niederlande mit je rund zwei Suchanfragen. Den Begriff „Wartburg“ tippten im zurückliegenden Jahr ähnlich viele Internet-Nutzer in die Suchmaske des Platzhirschs der Internet-Suchplattformen. Hier kommt auf das größte Interesse aus Deutschland, aber stark gefolgt von Ungarn, Tschechien, Südafrika und Niederlande. Das Suchinteresse an Drachenschlucht ist schon deutlich geringer. Nur Ende Februar, Anfang März 2023 war das Interesse extrem hoch. Hier zeigt sich eine extreme Zickzack-Kurve von geringem Interesse im Januar und Februar bis zum Höhenflug Ende Juli dieses Jahres. Beim Suchbegriff „Thüringer Museum“ finden sich hohe Spitzen im März 2004, im April 2005 und August 2006. Ab November 2009 schwindet Interesse stark, ähnlich auch beim Burschenschaftsdenkmal. Dort gibt es nur im Januar 2005 enormes Suchinteresse.