Große Tagesordnung im Eisenacher Stadtrat

Die Sitzung des Eisenacher Stadtrats findet wieder im Verwaltungsgebäude am Markt 22 statt. Das nächste Mal ist das am 6. Dezember der Fall.

Eisenach. Der Eisenacher Stadtrat trifft sich am 6. Dezember, 17 Uhr, zur öffentlichen Sitzung. Es gibt 31 Tagesordnungspunkte.

Die Sitzung des Eisenacher Stadtrats am 6. Dezember umfasst 31 Tagesordnungspunkte. Dazu gehören Beschlüsse über höhere Preise für den Stadtbus und den Eintritt in Schwimmbad und Sauna. Weiter geht es um Projekte zur Belebung der Innenstadt: Citymanager, Richtlinie für Zuschüsse zum Umbau von Läden in Erdgeschossen. Kontroverse Diskussionen werden zu Bauland im Außenbereich erwartet. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Stadtratssaal, Verwaltungsgebäude Markt 22.