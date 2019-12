Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großes Interesse für „Steinerne Spuren“ auf der Wartburg

Die vor einem Monat eröffnete Sonderausstellung „Steinerne Spuren. Welterbestätten in Deutschland“ mit Gemälden des Malers Alexander Dettmar entwickelt sich offenbar zu einem Publikumsmagneten. 46.830 Besucher haben die Schau bereits gesehen, sagte der Künstler im Gespräch mit dieser Zeitung.

Er beschäftigt sich in seinen Bildern nicht nur mit der Wartburg. Auch andere Welterbestätten in Deutschland sind zu sehen, darunter Potsdam, die Lutherstätten in Wittenberg oder das ehemalige Eisenwerk Völklinger Hütte, das vor 25 Jahren in die Liste des Welterbes aufgenommen wurde. Die Schau umfasst etwa 40 Werke.

Die Sonderausstellung kann noch bis zum 8. März 2020 täglich von 9 bis 17 Uhr besichtigt werden. Weitere Infos unter www.wartburg.de