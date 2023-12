Die Polizei suchte am Dienstag in Eisenach nach zwei Schlägern die in Eisenach eine Gruppe Menschen angegriffen hatten.

Schläger verfolgen in Eisenach eine Gruppe und greifen an

Eisenach Zwei Männer sind in Eisenach krankenhausreif geschlagen worden.

Zwei Männer haben bereits am frühen Sonntagmorgen in der Eisenacher Hospitalstraße zwei Männer in der Eisenacher Hospitalstraße krankenhausreif geschlagen. Das teilte die Gothaer Polizei am Dienstag mit.

Demnach war eine Personengruppe am Sonntag Fuß in der Hospitalstraße unterwegs, als ihnen zwei Männer entgegenkamen. Als die Gruppe sich weiterging, liefen die zwei Männer nach und griffen die Gruppe an. In der weiteren Folge wurden zwei Männer aus der Gruppe augenscheinlich mit einem Fahrradschloss verletzt, die beiden Tatverdächtigen flüchteten nach dem Angriff in unbekannte Richtung, hieß es von der Polizei weiter. Die beiden Gewaltopfer aus dem Wutha-Farnrodaer Ortsteil Mosbach mussten medizinisch versorgt werden und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei der unmittelbar eingeleiteten Fahndung stellten Eisenacher Polizisten einen 23-Jährigen, der einer der mutmaßlichen Tatverdächtigen sein könnte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wie die Ermittlungen ferner ergaben, sei der 23-jährige mögliche Tatverdächtige bereits zuvor an einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei 44-Jährigen beteiligt gewesen. Die sei im weiteren Verlauf von mehreren Schaulustigen beobachtet worden, hieß es weiter.