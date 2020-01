Gruß von der Handball-EM

Sie waren bei allen internationalen Handball-Höhepunkten mit von der Partie, doch bisher hatte ich sie bei den Fernseh-Übertragungen der aktuell laufenden Europameisterschaft noch nicht entdecken können.

Doch am Montagabend war es so weit. Beim haushohen Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich erschien das Plakat der Handballfans aus Treffurt im Bild. Sofort erinnerte ich mich an die Heim-WM im letzten Jahr und daran, dass mir Sebastian Ley und Karsten und Bernd Rosenbusch ein Foto vom damaligen Handballkrimi gegen Kroatien geschickt haben. Über das Spiel gegen Kroatien am letzten Samstag schweigen wir an dieser Stelle lieber und wenden uns einem tollen Handball-Abend zu, dem Abschiedsspiel von Daniel Luther in der Werner-Aßmann-Halle.

Besonders schön fand ich, dass Girts Lilienfelds gekommen ist und zwar direkt von der Handball-EM in Trondheim, wo er zur lettische Nationalmannschaft gehört hat. Eisenach muss einen bleibenden Eindruck bei dem einstigen Spieler in ThSV-Diensten hinterlassen haben.

Weiter geht es bei der EM für die Deutschen heute Abend, 20.30 Uhr, im nächsten Hauptrundenspiel gegen Tschechien. Liebe Treffurter: Schickt doch mal ein Foto, wenn ihr mit von der Partie seid und eventuell weiter zum Spiel um Platz fünf nach Stockholm reist.