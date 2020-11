Wutha-Farnroda. Die Wahlbeteiligung zur Bürgermeisterwahl in Wutha-Farnroda liegt mit Stand von 16 Uhr bei 34 Prozent.

Gute Wahlbeteiligung bei Bürgermeisterwahl in Wutha-Farnroda

Nach Auskunft von Gemeindewahlleiterin Antje Heydrich haben bis zu diesem Zeitpunkt 1730 Wähler ihre Stimme in den drei Wahllokalen in Wutha-Farnroda, Schönau und Mosbach abgegeben. Um 12 Uhr lag die Beteiligung noch bei 16 Prozent. Hinzu kommen die Briefwähler.

Laut Heydrich hätten im Vorfeld viele Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Knapp wurden im Wahllokal in der Hörselberghalle am Nachmittag Desinfektionsmittel und Kugelschreiber. Sie konnten aber ohne Probleme nachgeliefert werden, berichtete die Wahlleiterin.

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, bis dahin ist eine Stimmabgabe möglich. Insgesamt gibt es 5182 Wahlberechtigte. Zur Wahl stehen mit Jörg Schlothauer (parteilos), Ulrike Jary (CDU) und Klaus Stöber (AfD) drei Bewerber um das Bürgermeisteramt. Bekommt am Ende des Wahlabends keiner der drei Kandidaten eine absolute Mehrheit, wird in vierzehn Tagen eine Stichwahl stattfinden. smb