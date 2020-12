Guten Morgen aus Eisenach: Jedem Bogen seine Dose

Verlängerungskabel sind die der Vorweihnachtszeit vielfach gefragt und verwendet, in Zimmern, Vorgärten oder auf Plätzen, denn Lichterkette & Co. brauchen Strom. Die Installation der Adventsbeleuchtung ist für viele Beleuchter Jahr für Jahr eine Herausforderung. Da müssen Ketten und Kabel auseinandergefitzt und schließlich zu einem Gesamtwerk neu drapiert werden. Manche Zeitgenossen lassen das mit der Lichterkettenfrickelei und setzen andere Fixpunkte, nämlich Schwippbögen. Sollte ein Haus in unserer Region mit mehr als ein, zwei (drei) dieser Schwibbögen bestückt, sondern wie die Filiale eines Schwibbogen-Händlers erleuchtet sein, dann liegt die Vermutung nah, dass dort eine ganz bestimmte Spezies wohnt: Erzgebiger. Sagen Sie übrigens niemals Erzgebirgler! In Eisenach gibt es ein solches Domizil, in dessen Fenstern es vor Schwibbögen wimmelt.

Die Frau des Hauses stammt aus dem „Arzgebirg“ und dort sind Schwibbögen Weihnachtstradition wie Würstchen mit Kartoffelsalat zum Heilig Abend. Die Familie hat ihr Haus ganz neu gebaut und bei der Planung an natürlich Weihnachten gedacht. An jedem Fenster der guten Stuben ist eine Steckdose installiert, so, wie das in vielen Häusern im Erzgebirge üblich ist. Jedem Schwibbogen seine Dose. Verlängerungskabel? Braucht diese Familie für den Weihnachtsschmuck (fast) nicht. Geht Ihnen ein Licht auf?