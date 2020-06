Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Eintritt für die Drachenschlucht im vogtländischen Syrau

Wer in die Drachenschlucht will, muss neuerdings neun Euro Eintritt bezahlen, wenn er älter als 14 Jahre alt ist. Kassiert wird vorn am Eingang. Für das Geld wird den Besuchern aber auch manches geboten, eine neue LED-Beleuchtung zum Beispiel, eine geführte Tour mit vielen Informationen und am Ende eine Laser-Show, nach der die meisten Leute (warum auch immer) klatschen.

