Gesprächsthema am Mittwochmorgen in der Kurstraße: Ein großes Schild steht mir nichts, dir nichts auf der Wiese an der Wartburgallee. Beim Inspizieren vor Ort blieb ich überrascht stehen. Was macht das historische Stadteingangsschild hier?

Mitten im Kartausgarten stand plötzlich das historische Stadteingangsschild. Offenbar fertigte eine Filmfirma eine Replik des Schildes für Dreharbeiten zur neuen Herzkinoserie an. Foto: Katja Schmidberger