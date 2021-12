Guten Morgen, Eisenach: Ein bekanntes Gesicht

Bei der Handball-WM der Frauen trifft man auf einen ehemaligen Eisenacher Spieler.

Neulich habe ich eine beeindruckende Reportage über Frauenfußball gesehen, der immer noch um seine Anerkennung ringt. Nicht nur aktive Spielerinnen, Sportjournalistinnen und Schiedsrichterinnen fordern eine bessere Vertretung ihrer Interessen im Deutschen-Fußball-Bund, sondern auch Männer unterstützen dieses Anliegen, weil sie erkannt haben, dass es dem Fußball gut tut, wenn mehr Frauen als bisher Zugang zu Positionen und damit Einfluss bekommen.

Eine ähnliche Debatte könnte man für den Handball führen. Aktuell findet in Spanien die Weltmeisterschaft der Frauen statt. Doch man kann die Spiele des deutschen Teams bisher nur über das Internet sehen. Die Mannschaft schlägt sich gut, hat zuletzt mit einem Tor Unterschied gegen Angstgegner Ungarn gewonnen und trifft am Mittwoch auf die Mannschaft aus Kongo, die erstmals in einer WM-Hauptrunde vertreten ist.

Auf der Bank sitzt übrigens jemand, den die Eisenacher Handballfans gut kennen. Alexander Koke, inzwischen Doktor der Sportwissenschaften, ist Co-Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Zwei Jahre hat er als Linksaußen für den ThSV Eisenach gespielt und wurde auch nach seiner aktiven Zeit oft als Zuschauer auf der Tribüne in der Werner-Aßmann-Halle gesehen. Es ist schön zu erleben, wie er sich beruflich entwickelt hat.