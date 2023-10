Guten Morgen, Eisenach: Wer lebt, sieht viel, wer reist, sieht mehr

Norman Meißner über Wohlfühlorte mit Anziehungskraft.

Es gibt sie, diese Wohlfühlorte, die Fremde zu Erholung und Ausspannen immer wieder auf unerklärliche Weise so magisch, ja magnetisch anziehen. Manche Fernwehsüchtige zieht es jahrzehntelang wiederkehrend an ein und denselben Ort, um neue Kraft und Kreativität zu schöpfen. Und zu diesen magischen Orten gehört auch die Wartburgstadt, die schon in grauen Vorzeiten manch prominenten Erdenbürger in ihren Bann zieht.

Nicht umsonst würdigt die Stadt den namhaften Dichter, Politiker und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe mit der Benennung einer Straße, einer Schule, einer Turnhalle, eines Parks und eines Wohnviertels. In diesen Tagen vor 246 Jahren weilt Goethe erstmals in der Stadt. Von 1777 bis 1784 ist er acht Mal jeweils für mehrere Tage in der Stadt. Verbriefte Belege für seinen Aufenthalt in Eisenach finden sich auch für die Jahre 1789, 1795, 1797, 1801 sowie 1814 und 1815. Damals ist die Fahrt mit der Pferdekutsche von Weimar nach Eisenach noch eine beschwerliche Tagesreise auf äußerst schlechten Wegen, weil an eine Eisenbahn noch lange nicht zu denken war.