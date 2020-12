Guten Morgen, Eisenach: Wischfeudel und Trillerpeife

Neben dem kann man eine Kanone abfeuern, und er schläft weiter. Das ist eine Behauptung, die ich als Kind sonderbar fand. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, dicht daneben ein Truppenübungsplatz der Roten Armee. Wenn die Russen ballerten, war an ruhigen Schlaf nicht zu denken.

Die meisten Menschen stellen sich einen Wecker, der sie morgens wach macht. Es gibt sehr laute Glockenwecker. Noch fieser bohrt sich das elektronische Piepen mancher Radiowecker ins Ohr.

Ich gehöre zu den Leuten, die zuverlässig ein paar Minuten vor dem Klingeln von selber wach werden. Oder, wie neulich, weil im Treppenhaus die Putzfrau den Wischfeudel schwingt und das typische Klacken durch die Wand dringt.

Meine Frau lässt sich vom Handy wecken. Lange Zeit hatte sie ein Musikstück mit Cello programmiert. Eine famose Melodie.

Gerade ist ja die Zeit der Jahresrückblicke. Was war das schlimmste Geräusch, durch das ich geweckt wurde? Die Antwort: In der Nacht zum 4. September nächtigte ich in einem Zelt auf einem Zeltplatz nahe Creuzburg. Ich schlief wie ein Stein, denn ich hatte 36 Kilometer Kanustrecke auf der Werra hinter mich gebracht. Morgens schabt und kreischt Metall über Gestein. Fast so intensiv wie das Bohrgeräusch beim Zahnarzt. Neben dem Campingplatz befindet sich ein Baustofflager, und ein Arbeiter füllte seine Vorderladerschaufel um 6.30 Uhr mit Geröll und Erde und ließ das alles mit Krawumm in einen Lastwagen scheppern.

Dagegen war die Trillerpfeife bei der NVA wie Mozarts Zauberflöte.