Guten Morgen, Eisenach: Zäh wie Kaugummi

Norman Meißner über unterschiedliche Maßstäbe bei Bauprojekten.

Zäh wie Kaugummi ziehen sich die Bauarbeiten für den Neubau der Hörselbrücke an der Naumann-Straße oder für die Sanierung der Marienstraße in die Länge. Seit Frühling 2021 schleppen sich die Arbeiten auf dem 195 Meter langen Straßenabschnitt mit kaum sichtbarem Fortschritt dahin.

In Eisenachs amerikanischer Partnerstadt Waverly besitzen Bauprojekte einen anderen Stellenwert, wie der Waterloo-Cedar Falls Courier am 28. Mai berichtet. In einem Interview betont Waverlys Stadtbauingenieur Mike Cherry, dass die Bauarbeiten im August beginnen und im Herbst abgeschlossen sein werden. Und er spricht nicht über ein Gässchen von 195 Metern Länge.

Vielmehr geht es um den Neubau einer parallelen Bahn für den Waverly Municipal Airport, damit Flugzeuge nicht mehr auf der Landebahn zurückrollen müssen. Das Projekt koste 759.554 US-Dollar, wobei Waverly 80.905 US-Dollar aus der Stadtkasse zuschießt. Anschließend fließen drei Millionen US-Dollar, so US-Verkehrsminister Pete Buttigieg, in Rekonstruktion und Verlängerung der Hauptlandebahn.