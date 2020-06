Guten Morgen in Eisenach: Norman Meißner schreibt über Eisenacher Uraufführungen.

Guten Morgen in Eisenach: Widerhaariges Klavier-Stück

Uraufführungen musikalischer Meisterwerke großer, über Ländergrenzen bekannter Komponisten erlebt die Wartburgstadt nicht zu oft, obwohl Eisenachs großer Musikersohn Johann Sebastian Bach die Zahl zu Lebzeiten nicht unerheblich nach oben schraubte.

Weiter dürfte das Uraufführungsregister durch den Internationalen Eisenacher Bach-Komponistenpreis steigen, den die Stadt Eisenach 2019 erstmals auslobte.

Vor genau 130 Jahren drangen in Eisenach gleich zwei Kompositionen eines großen Meisters erstmals ans Ohr der Öffentlichkeit. An der Tondichtung für großes Orchester „Tod und Verklärung“ (op. 24, TrV 158I) arbeitete Richard Strauss ab 1888 und schloss das Komponieren am 18. November 1889 ab.

Das Stück gelangte am 21. Juni 1890 in Eisenach im Rahmen der Tonkünstlerversammlung des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins“ im Beisein des Komponisten zur Uraufführung.

Bei der Gelegenheit kam auch „Burleske“ in d-Moll für Klavier und Orchester erstmals öffentlich zu Gehör, das Richard Strauss als 21-jähriger 1885/86 als Kapellmeister in Meiningen komponierte. Die Uraufführung gelang in revidierter Form mit dem Solisten Eugen d’Albert.

Der Klaviervirtuose Hans Guido Freiherr von Bülow weigerte sich, „das widerhaarige Stück“ mit permanentem Wechsel der Handstellung einzuüben.