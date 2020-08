Für einen Bewohner des Clausbergs ist es ein Unding, dass im Umfeld dieser ländlichen Siedlung noch so viel Stacheldraht an Wiesen zu finden ist, teils gar nicht mehr gebraucht. Oft liegt der Draht meterlang am Boden, im Wald oder hängt in der Luft.

