Guten Morgen Wartburgregion: Die Richtige nicht dabei

„Meine Petra kann einfach keine andere ersetzen“, spricht Landwirt Jürgen Weber Dienstag über seine Teilnahme an der TV-Sendung „Bauer sucht Frau“ vor einem Jahr. Seine Frau verlor der Wenigenlupnitzer Witwer nach 40 glücklichen Ehejahren durch eine schwere Lungen-Krankheit. Nach seiner langen Trauer flogen bei der Fernseh-Ausstrahlung Frauenherzen und Liebesbriefe dem heute 64-Jährigen nur so zu. Die Sendung „Bauer sucht Frau“ bescherte dem Brautwerber vom Fuße des Hörselberges letztlich nicht die richtige Partnerin. Drei Damen kamen in die engere Wahl, darunter die fesche Köchin Kerstin aus Rheinhessen. Für fünf Monate zog bei ihm die Belgierin Corinne ein. „Ein nettes Mädel, aber sie passt nicht zu mir, sie war ein wenig zu verrückt“, spricht Jürgen Weber über die TV-Bekanntschaft. Da Jürgen eigentlich keinen Platz für ihre neun Hunde hatte, wollte sie hier extra ein Haus bauen.

Für die Dreharbeiten weilte die Stimmungskanone des Ostens, Moderatorin Inka Bause, gleich zweimal auf Jürgens Bauernhof. Auch mit ihr, die ein ähnliches Schicksal erleidet, hat es nicht gefunkt. Jürgen hat sich abgefunden, die Richtige wohl nie mehr zu finden, aber er wird hin und wieder noch zu Hoffesten der Fernsehsendung eingeladen.