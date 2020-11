Guten Morgen,Wartburgregion: Eisenacher Bier und Nostalgie

Es gibt Momente im Leben, da überkommt einem Wahl-Eisenacher etwas Nostalgie. Zum Beispiel dann, wenn man an einem Gasthaus vorbeikommt, an dessen Eingang die Leuchtreklame mit „Eisenacher Bier“ samt Logo prangt. Um so erstaunlicher ist das, wenn sich das Wirtshaus nicht in der Wartburgregion, sondern eine ganze Ecke weg von Eisenach ist. Am Dorfkrug in Grüningen im Kyffhäuserkreis, einem Ortsteil von Greußen, ist diese Bierwerbung zu entdecken.

Der Leuchtkasten wurde angebracht, als in Eisenach noch Bier gebraut und die Kneipe noch florierte. Das ist einige Jahre her. Der Kneiper hielt der Eisenacher Brauerei übrigens noch die Treue, als Eisenacher Bier schon anderswo gebraut wurde. Er holte den Gerstensaft sogar selbst in Eisenach ab. Besagter Dorfkrug war das am weitesten von Eisenach entfernte Wirtshaus, in dem Eisenacher Bier vom Fass ausgeschenkt wurde. Seit gut einem Jahr ist das Kapitel beendet, aber nicht etwa, weil Gastwirt Burkhardt Stelle auf eine andere Biermarke umgestiegen, sondern in Ruhestand gegangen ist. Das Wirtshaus ist geschlossen. Greußen hat übrigens noch eine Beziehung zu Eisenach, nämlich den Tierpark in Clingen mit dem Namen „Kleine Wartburg“. Vielleicht deshalb auch das Eisenacher Bier.