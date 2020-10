Haben Sie schon was vor für den Feiertag? Heldrastein? Friedensbaum in Ruhla? Singen an Kirchen? Oder gehen Sie es gelassen und ganz ruhig an, und machen einen in Familie? Wie auch immer – lassen Sie es sich gut gehen.

Vielleicht findet sich ja auch ein kleiner Augenblick zum Nachdenken, ob die Deutsche Einheit für Sie selbst ein Grund zum Feiern ist. Ich glaube schon. Ich weiß, wir leben in verrückten Zeiten, die uns allen irgendwie auch auf der Seele liegen. Und ja manchmal scheint es, als könnten wir uns gegenseitig nicht mehr leiden. Das hat aber übrigens nix mit Ost und West zu tun. Der Zustand des und der Umgang miteinander im Eisenacher Stadtrat sind vielleicht sind schrecklich, aber beileibe kein Einzelfall. Da sieht man einfach, was passiert wenn gegenseitiger Respekt und Toleranz verloren gehen – egal wo man herkommt. Die (un)sozialen Medien machen da auch keinen Unterschied. Wenn wir wieder unsere Herzen füreinander öffnen, uns gegenseitig zuhören, miteinander reden und auch die andere Meinung gelten lassen, haben wir neben der Einheit am 3. Oktober einen weiteren Grund zum Feiern – dann sogar das ganze Jahr über, als Ossi, Wessi oder Wossi.