Guten Morgen Wartburgregion: In den Süden geschaut

Da sage noch einer, die Europäische Union wäre böse. Na klar ist es eine Verwaltungs-Krake. Aber gerade fließen 4,1 Millionen Euro aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre)“ in die Region. Die Stadt Bad Salzungen bekommt das Geld, legt noch ne Million Euro drauf und macht sich das „Wohnzimmer“ (Burgseepromenade und Rathenaupark) schön. Und die Pläne sind wirklich schick.

Das kann auch den ein oder anderen Eisenacher ermuntern, mal in die künftige Kreisstadt zu fahren. Es geht nicht darum, neidisch zu sein auf die Kurstädter im Süden, sondern da gilt es Respekt zu zollen, dass es dort gelingt, so was auf die Beine zu stellen, diese Fördermittel zu generieren und den Eigenanteil aufzubringen.

Und es zeigt sich, dass jeder in die Region fließende Euro gut angelegtes Geld ist. Die Kurstädte haben besondere Anforderungen an Infrastruktur. Dass sie ein Förder-Aufgeld auch aus dem Landestopf bekommen, ist daher sinnvoll.

Warum es so lange gedauert hat, bis da nun auch die Staatlich anerkannten Erholungsorte wie Ruhla ein paar Krümel, sozusagen finanzielle Wertschätzung, von abbekommen, wird einem keiner wirklich erklären können. Diese Forderung hat schon Hans-Joachim Ziegler als Bürgermeister erhoben. 2020 scheint es zu klappen.