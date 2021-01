Guten Morgen Wartburgregion: Lockerungen lockten an

An das vermaledeite Corona-Jahr 2020 möchte man gar nicht gern erinnert werden; es zwang zu vielerlei Unannehmlichkeiten. Mit Reisewarnungen warf das Auswärtige Amt im Vorjahr nur so um sich, schreckte davor ab, irgendwo in der heißen Sonne der Südsee auf der faulen Haut zu liegen.

Dieser schier unaufhörliche Warnmarathon ließ den Blick der Erholungsbedürftigen auf deutsche Entspannungsgefilde schweifen. Die Lockerungen nach den Beschränkungen des Frühjahrs 2020 lockten mit den sonst hartnäckigen Auslandsurlaubern mehr Touristen in die Wartburgstadt als sonst.

Die Deutsche Zentrale für Tourismus forschte in einer Online-Umfrage nach, welches die beliebtesten deutschen Reiseziele im Vorjahr waren. Nach den Besucheranstürmen der vergangenen 30 Jahre ist die Wartburg für viele nichts Neues mehr – sie rutscht in der Gunst ab.

Nachdem Eisenachs berühmte Feste noch vor zehn Jahren Platz 15 einnahm, schlitterte sie 2020 in den Top 100 nur auf Platz 61, bleibt aber dennoch Thüringens beliebtestes Ausflugsziel. Das Unesco-Welterbe Klassisches Weimar kommt erst auf Platz 79, die Landeshauptstadt Erfurt auf Rang 82, gefolgt vom Nationalpark Hainich auf dem folgenden Platz.

Auch Berlin (62), den Spreewald (81), Bremen (92) und den Teutoburger Wald (93) lässt die Wartburg hinter sich.