Guten Morgen Wartburgregion: Vom Schwatz am Gartenzaun

Eisenach. Natürlich hat Schnee was. So einsame Waldwege in weiß, wo jeder Schritt knirscht und sich die Bäume unter der weißen Last biegen sind wunderschön und vermitteln eine wunderbare Ruhe.

Und es gibt die einsamen Waldwegen bei uns zuhauf. Der Rennsteig ist auch schön, aber gerade sind die Strecken etwas davon weg, durchaus empfehlenswerter. Und dass die Kinder bei der Pracht auf die Rodelhänge wollen, ist auch nur zu verständlich.

Der Wintereinbruch hat dazu aber noch einen Vorteil. Ich rede von einem Nebenprodukt des Schneeschippens, das ja eigentlich eher in die Rubrik „lästig“ fällt. Aber da ist man ja für jede Ablenkung dankbar und kommt der Schwatz mit dem ebenfalls mit der Schippe oder Feger bewaffneten Nachbarn gerade recht - auch hier coronakonform auf eine Schneeschieberlänge Abstand.

Aber das Virus hat ja das ganze Jahr 2020 über den normalen Schwatz am Gartenzaun verhindert oder zumindest seltener gemacht, so dass es jetzt viel zu besprechen gibt. Und so gesehen hat die weiße Pracht auch für Kommunikation in der Straße viel Gutes.