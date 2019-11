Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haben Sie alles im Griff?

Sind Sie vorbereitet, haben Sie alles im Griff? Obacht, Weihnachten kommt schneller als man denkt. Der Weihnachtsmarkt ist aufbaut, der Weihnachtsbaum auf dem Markt steht, der Stollen will angeschnitten werden, die heimelige Beleuchtung in der Stadt schreit förmlich danach, sofort, jetzt und gleich angeschaltet zu werden.

Nun heißt es an alles denken, bis zum Fest. Ich gestehe, ich habe schon die ersten Geschenke gekauft – aber nur im Auftrag. Mama und Papa (88 und 91 Jahre) kommen nicht mehr so häufig in einen Buchladen oder andere Geschäfte und den Stress mit dem Online-Einkauf wollen sie sich schon gerade gar nicht erst machen – zu viele Fallstricke, mutmaßt Papa und das wohl zurecht. Also ist der Einkauf der Geschenke für die Enkel outgesourct an die älteren Nachkommen.

Und so kam der geneigte Buchfachhandel der Stadt schon zu den ersten Weihnachtsbestellungen. Ich habe die beiden ausgewählten Werke auch gleich verpacken lassen – ich Fuchs. Allerdings nutzte der freundliche Buchhändler meiner Wahl dabei das exakt gleiche Geschenkpapier für beide Bücher. Wenn ich mir jetzt noch bis Heilig Abend merken kann, welches Buch sich in welcher Verpackung befindet, dann kann Weihnachten gern kommen.