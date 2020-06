Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hält der Bus Eisenach bald am Lutherplatz?

Gibt es bald eine neue Bushaltestelle für die Linie 3, die die meisten touristischen Ziel in der Stadt anfährt, am Lutherplatz? Eine solche hatte der sachkundige Bürger Thomas Bauer im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport vorgeschlagen, um die Staus an der jetzigen Haltestelle am Markt zu minimieren. Diesen Vorschlag, so teilte Bauamtsleiterin Kerstin Menge in der jüngsten Sitzung des Ausschusses mit, habe man bereits mit dem Verkehrsunternehmen VUW und dem Lutherhaus besprochen. Auch diese würden dies begrüßen.

