Halbe Kaffeetasse Regenwasser

Eberhard Dachsel zeigt sich enttäuscht vom Niederschlag.

Seit drei Wochen fiel kein ausreichender Niederschlag, dazu wehte trockener Wind aus dem Osten. Da keimte die Hoffnung auf den zum Beginn der Woche angekündigten Wetterwechsel mit Wolken und Regen. Am vergangenen Dienstag kam er dann endlich, der lang ersehnte Niederschlag. Aus dem sonst so trockenen Osten war er angesagt. Und tatsächlich verdeckten in Eisenach und Umgebung am Nachmittag graue Wolken den seit Wochen fast immer nur blauen Himmel.

Am frühen Dienstagabend setzte sanfter Nieselregen ein, der sich zu einem kurzen Regenschauer verstärkte. Er genügte, die trockene Luft etwas aufzufrischen. Nach kurzer Zeit endete der nasse Himmelssegen. Gerade mal winzige 0,1 Millimeter Niederschlag sammelten sich im Regenmesser der Eisenacher Wetterstation.

Wetterfrosch Eberhard Dachsel braucht wieder einen Sonnenhut. Foto: Birgit Schellbach/ Archiv

Am Morgen des Folgetages wurde dieses magere Ergebnis als sogenannter 24-Stundenniederschlag registriert. In Volumen umgerechnet entspricht diese Wassermenge gerade mal dem Inhalt einer etwas über die Hälfte gefüllten Kaffeetasse pro Quadratmeter. Wald und Wiese, Feld und Flur, Groß- und Kleingärtner waren enttäuscht.

Weitere Niederschläge sind vorhergesagt. Ihre Verteilung ist leider lokal begrenzt. So gab es am Dienstag in Ostthüringen ergiebigen Regen, während es im Westen des Freistaates nur tropfte. Ein anhaltender Landregen wäre notwendig.

„Ein Feuer und ein Wasserkessel drauf, das ist des Brachmonds bester Lauf.“ Ausreichender Regen bei warmen Temperaturen stand schon bei unseren Altvorderen ganz oben auf der Wetterwunschliste im Brachmonat, wie sie den ersten Sommermonat nannten.