Eisenach. 9. Juli von 16 bis 22.15 Uhr

Zur KinderKulturNacht kommt es am Samstag, 9. Juli, in der Zeit von 16 bis 22.15 Uhr zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. In folgende Straßen gibt es Halteverbote: Markt, Predigerplatz, Schloßberg, Am Roeseschen Hölzchen, Untere Predigergasse, Obere Predigergasse, Philipp-Telemann-Platz, Karlstraße, Querstraße, Karlsplatz, Nicolaistraße, Schmelzerstraße und Johannisplatz. Die Einbahnstraßenregelung in der Schmelzerstraße erfolgt gegenläufig.