Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handcreme und Nähmaschine

Die städtische Volkshochschule (VHS) Eisenach bietet zum Semesterstart Anfang März mehrere Kursen an, für die es noch freie Plätze gibt. Im Kurs „Hand- und Gesichtscreme“ geht es um das Herstellen von sehr pflegeintensiven Cremes. Jeder Teilnehmer erhält Skript und Cremetiegel zum Mitnehmen. Zusätzlich zur Kursgebühr sind Materialkosten in Höhe von etwa 18 Euro zu Beginn an die Kursleiterin Manuela Schröder zu entrichten. Der Lehrgang findet am Dienstag, 3. März, von 18 bis 22 Uhr in der VHS Eisenach, Schmelzerstraße 19, statt und kostet 13,20 Euro (bei acht Teilnehmenden).

Einen Tag darauf, am Mittwoch, 4. März, beginnt ein Nähkurs für ungeübte Teilnehmer. Darin können ihre erste Erfahrungen an der eigenen Nähmaschine machen und das Nähen vom Grunde auf erlernen. Im Vordergrund steht der Umgang mit Stoff und Maschine, Nadel und Faden. Für diesen Kurs ist es erforderlich, die eigene Nähmaschine mitzubringen. Der Kurs unter Leitung von Angelika Melzig beginnt am 4. März, 18 Uhr in der VHS Eisenach, Schmelzerstraße 19. Er umfasst 24 Unterrichtsstunden (12 Abende) und kostet 60 Euro (bei acht Teilnehmenden). Kontakt: 03691/670550, online: www.eisenach.de/leben/bildung/volkshochschule