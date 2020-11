Hanna kann nun aus eigener Kraft den Kopf halten

In diesem Spätsommer hat es endlich geklappt. Mama Nadine konnte mit Hanna zur Therapie ins Adeli-Medical-Center in der Slowakei fahren. Die Erfolge sieht jeder, der Hanna besuchen kann. Das siebenjährige Mädchen kann mittlerweile den Kopf lange halten. Das ist eine der wesentlichen Verbesserungen, die die besondere Magnet-Sauerstofftherapie schon beim ersten Aufenthalt erzielt hat.

Bei der Klinik handelt sich um ein internationales Rehabilitationszentrum in Piestany, das auf die Behandlung von Patienten mit neurologischen Defiziten spezialisiert ist.

Das Drehkarussell haben ihr die Lehrer der Falk-Schule in Eisenach zum Geburtstag gebastelt. Hanna mag es sehr. Foto: Katja Schmidberger

An diesem Morgen spielt Hanna in einem für sie angefertigten Stehständer mit einem kleinen Holzkarussell, das mit Glöckchen bestückt ist. „Das hat Hanna zum Geburtstag von den Lehrern ihrer Schule bekommen“, berichtet Nadine Apel. Seit zwei Jahren besucht ihre Tochter die Johannes-Falk-Schule.

Die meisten Eisenacher werden Hanna dank einer großen Spendenaktion kennen. Vor zweieinhalb Jahren gab es für sie ein großes Benefizkonzert im Nachbarschaftstreff, mit organisiert von ihrer Tante Heike Apel. Danach riss der Spendenzustrom bis heute nicht ab.

Den Dank, den die Familie gegenüber allen Spendern und Unterstützern empfindet, kann sie kaum in Worte ausdrücken. Noch immer spenden Menschen. Es werden auch neue Konzerte organisiert, die schon stattgefunden hätten, hätte die Corona-Pandemie nicht dazwischen gefunkt. Das geplante Benefizkonzert in Creuzburg ist auf den 17. April 2021 verschoben.

Erst die Spenden von 2018 haben es möglich gemacht, dass die Familie das Mädchen in der Slowakei anmelden konnte. Das ist auch jetzt wieder so. Nadine Apel hofft, mit Hanna im Februar 2021 wieder in die Klinik für Neurorehabilitation zu können. Die Kosten für die erste Therapie hat – damit war anfangs nicht zu rechnen – die Krankenkasse übernommen. Da keiner weiß, ob die Kasse die Kosten für mehrere Aufenthalte übernimmt, sind die Spenden Gold wert, um sich immer für einen der wenigen Plätze verbindlich anmelden zu können.

Das kleine Mädchen ist eine Kämpferin, das merkt man nicht nur, wenn man den Eltern zuhört, welche Untersuchungen und Operationen Hanna hat bereits bewältigen müssen. Sie ist mehrfach behindert. Anfangs hatte sie sich normal entwickelt, doch nach der üblichen Sechsfachimpfung verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand zusehends. Noch immer streiten Nadine und Andreas Apel rechtlich um die Anerkennung des aus ihrer Sicht erfolgten Impfschadens. Aber sie sind im Gegensatz zu vor zwei Jahren schlauer, was Hannas Gesundheitszustand angeht. Bei weiteren Untersuchungen im Jenaer Universitätsklinikum kam heraus, dass Hanna ebenso wie ihre Eltern einen seltenen Gen-Defekt hat, den sogenannten Spata 5L1.

Bisher ist er nur an 30 Kindern weltweit entdeckt worden, erzählt die Mutter. Auch sie, ebenso wie ihr Mann tragen diesen Gendefekt in sich. Zurzeit nimmt das Mädchen an einer amerikanischen Studie des Phoenix Children Hospitals, das zur Universität in Arizona gehört, teil. Die Forschungsgruppe untersucht die Grundlagen und Ursachen von Veränderungen des Gendefekts Spata 5L1 mit Blick auf Beschwerden des Nervensystems.

Schon am ersten Behandlungstag des drei Wochen dauernden Aufenthaltes in der Slowakei bemerkte Nadine Apel Verbesserungen. Die besondere Therapie dort könne man mit einer Rehabilitationsmaßnahme in Deutschland nicht vergleichen, schildert Nadine Apel. Fünf Stunden Therapie täglich hatte Hanna in Piestany. Das reichte von Sauerstofftherapie über Magnet- und Manualtherapie bis Logopädie. Vor allem ein Magnetanzug, wie man ihn aus der Weltraumforschung kennt, habe Hanna sehr geholfen, meint die Mutter. Dieser Anzug stimuliert die Bewegungen. Die Logopädie wiederum sollte hilfreich sein, um zum Beispiel die Schluckbeschwerden zu minimieren.

Ebenso wichtig ist der Kontakt zu anderen Eltern dort. Das ist wie ein Netzwerk hochkomplexen Wissens, was Eltern betroffener Kinder miteinander teilen können. Die Geschichten machen auch Mut. Nadine Apel erzählt von einem Mädchen, dass dank regelmäßiger Therapie im Adeli-Center endlich laufen, sogar Treppen steigen kann. Nadine Apel konnte auch andere Kindern beobachten, die vor Ort große Fortschritte gemacht haben und trotz der großen Anstrengungen viel Spaß hatten.

Die Ärzte hätten inzwischen auch ihr Urteil über Hannas geringe Lebenserwartung revidiert, freut sich die Mutter. „Hanna macht stetig Fortschritte“, ist Nadine Apel stolz auf ihre Tochter. Aber durch das Heranwachsen entstehen neue Herausforderungen. Wie lange können die Eltern Hanna noch die Treppe hochtragen und herumtragen? Bad und Wohnung müssen irgendwann behindertengerecht umgebaut werden. Auch hier sind wir, meint Nadine Apel, unglaublich dankbar, die eingesammelten Spenden im Rücken zu haben.