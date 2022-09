Hardy Raub siegt bei Bildhauersymposium

Zahlreiche Besucher waren zum Garten des ehemaligen Bundesforstamtes am Burgseeufer gekommen, um dabeizusein, als der Gewinner des diesjährigen Internationalen Bildhauersymposiums gekürt wurde: Hardy Raub aus Hörselberg-Hainich hat in den Augen der Jury das Motto „Quellen des Lebens“ in seiner Skulptur am besten umgesetzt.