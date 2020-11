Hartfried Räder öffnet Eisenacher „Schatzkästchen“

Mit einem besonderen Geburtstagsgeschenk würdigt der Förderverein Reuter-Museen den 210. Geburtstag des niederdeutschen Schriftstellers Fritz Reuter vor wenigen Tagen. Die Reutervilla in Eisenach, Alterswohnsitz des Schriftstellers und seiner Frau, beherbergt seit 1897 das Reuter-Wagner-Museum. „.Ach Eisenach ist schön, ist wunderschön!“, so ist es in einem Brief Reuters nachzulesen. Der Schriftwechsel der Familie aus ihrer Eisenacher Zeit umfasst mehr als 600 Briefe. Zu den Besonderheiten gehören neben dem umfangreichen Briefwechsel mit dem Verleger Hinstorff auch mehrere Briefe des Großherzogs Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach, gerichtet an die hochverehrte Frau Dr. Reuter und den geschätzten Herrn Dr. Reuter.

Hartfried Räder aus Eisenach öffnete das „Schatzkästchen“, das vorwiegend Briefe der Luise Reuter, aber auch Briefe an und von Fritz Reuter enthält. In jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit transkribierte Räder den Schriftwechsel und stellte die Ergebnisse in einer Vortragsreihe einem breiten Publikum vor. Räder leistete einen wichtigen Beitrag zur Eisenacher Reuterforschung.

„Die Reuters und ehr Hüsung am Fuße der Wartburg“ ist die Festschrift überschrieben, in der Hartfried Räders Vorträge in komprimierter Form nun veröffentlicht sind. Die Publikation lässt den Leser teilhaben an der „Faszination Reuter“. Die mit historischen Abbildungen illustrierte Broschüre umfasst 60 Seiten und kann ab Januar im Reuter-Wagner-Museum für zehn Euro erworben werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen dem Reuter-Wagner-Museum zugute.

Dank der engagierten Vorsitzenden des Fördervereins, Renate Drefahl, liegt die Hommage an die Eisenacher Reuters pünktlich zum Geburtstag vor. Der Autor Hartfried Räder, geboren 1934 in Mengersgereuth-Hämmern, studierte Biologie in Greifswald. Er lehrte viele Jahre Biologie und Chemie am Eisenacher Ernst-Abbe-Gymnasium. Für sein Engagement wurde Räder 2014 mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Eisenach ausgezeichnet.