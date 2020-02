Die Komödie „Hase Hase“ der französischen Autorin Coline Serreau ist ab 22. Februar am Landestheater Eisenach zu erleben. Es ist eine Regiearbeit von Alejandro Quintana am Theater Rudolstadt.

„Hase Hase“ feiert seine Eisenach-Premiere

Die Komödie „Hase Hase“ der französischen Autorin Coline Serreau ist ab Samstag, 22. Februar, am Landestheater Eisenach zu erleben. Es ist eine Regiearbeit von Alejandro Quintana am Theater Rudolstadt, dessen andere Inszenierungen wie „Die Bibel“ und „Meister und Margarita“ in den letzten Spielzeiten bereits die Zuschauer begeisterten.

Eigentlich ist die Welt der Familie Hase in Ordnung. Nur der kleinste Sohn hat Ärger mit seiner Französischlehrerin und Papa ist seltsam verschwiegen. Doch Mama Hase hat den Laden im Griff, auch wenn alles immer teurer wird und die Gerichtsvollzieher schon vor der Tür stehen. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Jeannot, der mittlere Sohn, der angeblich in Brüssel einen tollen Job hat, stürzt herein, sucht ein Versteck, weil ihn die Polizei verfolgt; die Töchter Marie und Lucie kommen zurück, weil ihre Beziehungen gerade krachen gehen; Vater gesteht, dass er seit Tagen arbeitslos ist, und Hase Hase, das kleine Mathematikgenie, ist vom Gymnasium geflogen und klaut Science-Fiction-Bücher.

Irgendwann geht eine Bombe hoch, und das ganze Land wird unter Polizeiaufsicht gestellt. Womit niemand rechnet, ist, dass die Familie einen Plan ausheckt, um Sohn Bebert aus der Untersuchungshaft zu befreien, dass man gegen Mutter Hase und ihre große Liebe sowieso nichts machen kann und dass Hase Hase, der Sohn mit den vorstehenden Zähnen, in direktem Kontakt mit Außerirdischen steht. Ein komödiantisches Plädoyer für Optimismus und Überlebenskunst.

Termine: 22. und 27. Februar, 26. April, 1. Mai und 6. Juni 2020

Weitere Informationen, Theaterkarten: www.landestheater-eisenach.de, Theaterkasse, Tel.: 03691/25 62 19.