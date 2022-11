Haus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu einem Dachstuhlbrand in Dermbach ausrücken. (Symbolfoto)

Dermbach. Drei Menschen konnten sich nach Ausbruch des Feuers in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses ist in Dermbach (Wartburgkreis) in Flammen aufgegangen. Wie es zu dem Feuer in der Nacht zu Sonntag kam, ist derzeit unklar, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Demnach konnten sich drei Menschen nach Ausbruch des Feuers in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden kann durch die Polizei noch nicht beziffert werden, doch das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar.

Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Leinefelde

Bei einem Wohnungsbrand in Leinefelde sind am frühen Samstagmorgen vier Personen verletzt worden. Grund für das Feuer in der Mühlhäuser Chaussee sei vermutlich eine Kerze, die vergessen wurde zu löschen, teilte die Polizei am Samstag mit.