Eisenach. Tschaikowskys Oper Eugen Onegin erklingt am Landestheater Eisenach. Das Publikum reagiert mit Beifallsstürmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hauschor aus Altenburg-Gera ist eingesprungen

Noch klang Tschaikowskys 1. Klavierkonzert von vor genau einem Monat an gleicher Stelle nach, schon konnte man seine prachtvolle Musik am Sonnabend im Landestheater Eisenach wieder genießen. Die konzertante Aufführung seiner Oper Eugen Onegin stand auf dem Programm.

Konzertante Opernaufführungen haben einen Vorteil: Man muss sich nicht über dem Schöpfer zuwiderlaufende Regieeinfälle ärgern, man kann sich ganz der Musik hingeben. Und die ist hier charakterisierend vielfarbig, emotional hochgeladen.

Die Solisten sangen in russischer Sprache, also im Original. Das ist für den Feinschmecker der Originalität ein Genuss, erschwert aber das Textverständnis. Man musste sich mit dem Inhalt vorher vertraut machen. Das deutschsprachige Textheft war wegen des nur von der Bühne her kommenden Lichtes schwer zu lesen; etwas Beleuchtung wäre vorteilhaft gewesen.

Den meisten Platz auf der Bühne nahm die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach ein. Für den wesentlich größeren Chor der Krakauer Philharmonie sprang der Hauschor des Theaters Altenburg-Gera ein, der die Oper im Spielplan hat. Dem Chor und den Organisatoren sei Dank. Ungünstig am hinteren Ende der Bühne platziert gab es akustische Schwierigkeiten – die Tontechnik konnte sie nicht immer ausgleichen.

Das Publikum honorierte die Leistung aller dennoch mit langanhaltendem und stürmischem Applaus.

Neun Solisten des St. Petersburger Mariinsky-Theaters besetzten die Solopartien. Leicht gestisch deuteten sie die Handlung an. Die Arien sind in den fortlaufenden Musikablauf eingebettet, stehen nicht als einzelne Nummern da. Tschaikowskys Bezeichnung „Lyrische Szenen“ statt „Oper“ macht dies deutlich.

So prallte im Konzertablauf die schwungvolle Polonaise des ersten Bildes des dritten Aufzuges unvermittelt auf die tragische Duell-Szene des zweiten Bildes im zweiten Aufzug. Bei szenischer Aufführung ist an dieser Stelle die Pause vorgesehen, die war aber aus Zeitgründen diesmal schon früher. Der Stimmungswechsel war sehr krass.

Mit sicherer Hand hielt Charles Olivieri-Munroe den gesamten Klangkörper zusammen. Es ist immer die Frage, wie viel Zeit hat ein Gastdirigent, sich mit dem Orchester vertraut zu machen? Können Feinheiten exakt erarbeitet werden? Warum blieben die ausdrucksstarken Feinheiten, die I-Tüpfelchen der Interpretation, aus?

Der Konzertbesucher ahnt meist nicht, welcher Kraft- und Zeitaufwand bis zur Aufführung nötig ist. Er beurteilt nur das Ergebnis. Und das hat – wie schon erwähnt – dennoch Beifallssturm ausgelöst. Freuen wir uns auf den nächsten Tschaikowsky am Ende dieser Woche.

Das fünfte Sinfoniekonzert mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach am Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr in Eisenach ist allerdings schon ausverkauft. Das sechste Sinfoniekonzert findet am Freitag, 3. April, statt.