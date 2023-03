Haushalt des Wartburgkreises ist bestätigt

Das Landratsamt in Bad Salzungen.

Wartburgkreis. Der Wartburgkreis hat für 2023 eine solide finanzielle Planung vorgelegt, findet die Aufsichtsbehörde des Landes Thüringen.

Der Wartburgkreis kann entspannt an die Abarbeitung des im Dezember beschlossenen Haushaltsplanes 2023 gehen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt habe das Zahlenwerk begutachtet und zur Veröffentlichung freigegeben, erklärte Landrat Reinhard Krebs (CDU) in der Sitzung des Kreistages am Dienstag.

Nachdem auch diese formaljuristische Frist der Veröffentlichung abgelaufen ist, kann das Landratsamt nun danach arbeiten. Da der Kreis auch im Jahr 2023 keine Kredite aufnehmen will, waren keine genehmigungspflichtigen Teile im Haushaltsplan enthalten. Der Verwaltungsteil des Etats hat ein Volumen von rund 227,9 Millionen Euro, der investive Bereich sieht Ausgaben und Einnahmen von rund 32,1 Millionen Euro vor.